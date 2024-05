Une enveloppe de 30 millions pour l'IFAPME et les centres de compétences wallons

Ce montant permettra de mettre à niveau et de renforcer leurs équipements et leurs infrastructures afin d'assurer la qualité de leurs formations. "Ces subventions ont pour objectifs de répondre à la numérisation des méthodes d'apprentissage, aux évolutions des métiers, à maintenir et à soutenir la montée en compétences des demandeurs d'emploi, des apprenants, des étudiants, des formateurs, des professeurs et des travailleurs en reconversion professionnelle", précise le ministre.

"La formation professionnelle et en alternance, ainsi que le développement des compétences sont des piliers fondamentaux du dynamisme de l'économie wallonne tant ils peuvent déboucher sur de nombreux emplois durables et de qualité. En soutenant l'IFAPME et les Centres de compétence, nous contribuons à diminuer les pénuries de talents, qu'elles soient structurelles ou ponctuelles", ajoute-t-il.