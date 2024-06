Une nouvelle antenne de proximité inaugurée dans le quartier de Cureghem, à Anderlecht

Une nouvelle antenne de proximité a été inaugurée mardi matin par la commune bruxelloise d'Anderlecht. Située dans le quartier de Cureghem, cette extension de l'administration communale vise à améliorer la communication avec les riverains et à fournir des solutions "rapides et efficaces" aux problèmes quotidiens.

"Ce dispositif décloisonne les départements et crée des ponts entre les différents services communaux d'entretien de l'espace public, de la prévention et de la police", ajoute la commune.

Dès mardi, les habitants de Cureghem pourront se rendre au nouveau point de contact - campé au numéro 1 de la place du Conseil, et ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. Ils pourront "régler des questions administratives, effectuer des signalements quant à des incivilités et autres nuisances, ou encore poser des questions sur la vie du quartier", explique l'administration communale dans un communiqué.

L'antenne dispose d'un guichet d'accueil qui permet d'informer les riverains et d'effectuer directement diverses démarches administratives telles que la délivrance immédiate de documents et certificats. Ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts fournis par la commune pour "décentraliser ses services administratifs et se rapprocher des citoyens".

Si le quartier de Cureghem se trouve à proximité de la maison communale d'Anderlecht, il s'agit toutefois d'une zone concentrant "un certain niveau d'insécurité, ainsi que des problèmes de propreté", admet la porte-parole de l'administration communale, Melissa Morales Magri. "Avec cette initiative, nous souhaitons agir le plus rapidement et facilement possible sur ces questions-là, tout en établissant une meilleure communication avec les habitants".

L'antenne de Cureghem est la troisième à voir le jour, après celle située sur la place de la Vaillance et l'antenne provisoire du parc du Peterbos. Cette dernière devrait être officiellement inaugurée et pérennisée la semaine prochaine. À terme, l'objectif est que chaque quartier communal bénéficie d'un tel point de contact.