Une nouvelle pépinière ouvrira bientôt ses portes dans les serres du Stuyvenberg à Laeken

Le gouvernement bruxellois a confié l'exploitation des Serres du Stuyvenberg, à Laeken, à la ferme Nos Pilifs, a annoncé vendredi le ministre de l'Environnement et des Espaces verts, Alain Maron (Ecolo). Selon celui-ci, cette entreprise bruxelloise d'économie sociale labellisée eco-dynamique y produira, chaque année, plus de 100.000 plantes principalement comestibles, dans le respect des pratiques de l'agriculture biologique.

En septembre dernier, les serres du Stuyvenberg retrouvaient leur lustre d'antan, après deux années de travaux. Erigées à la fin du XIXe siècle, à la demande du roi Léopold II, elles furent utilisées pour cultiver des plantes pour le Domaine royal et puis pour les parcs bruxellois.

Ce seront essentiellement des légumes, des herbes aromatiques et des petits fruits (fraisiers, framboisiers, groseilliers, etc.).

Les plants seront revendus dans un premier temps sur le site de Nos Pilifs, situé à Neder-Over-Heembeek et par la suite, sur le site des serres du Stuyvenberg.

Après plus de trois décennies d'abandon, Bruxelles Environnement a hérité de leur gestion en 2020 et a entrepris progressivement leur restauration.

Une équipe de sept horticulteurs sera présente sur le site pour assurer la production.

Dans un communiqué, le ministre Maron s'est réjoui que "ce joyau reprenne vie, avec un projet riche et varié au niveau social et environnemental venant couronner la revalorisation d'un patrimoine remarquable. Basé sur des pratiques agricoles durables, ce projet offrira aux riverains la possibilité de renouer avec la terre et de s'approvisionner localement directement auprès des producteurs. Il s'inscrit ainsi pleinement dans la stratégie de transition économique de notre Région, Shifting economy".