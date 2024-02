Une planque de trafiquants de drogue découverte à Ixelles

La police bruxelloise a retrouvé une quantité importante de stupéfiants et d'argent lors d'une perquisition effectuée samedi dernier à Ixelles. Plus d'un kilo de marijuana et un demi-kilo de cocaïne ont été saisis. Cinq suspects ont été appréhendés dont deux ont été placés sous mandat d'arrêt, indique vendredi la zone de police Bruxelles Capitale - Ixelles.