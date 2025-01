Une "solution" pour expulser des Afghans prête selon la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration

La secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a élaboré avec ses services une "solution permettant le retour forcé vers l'Afghanistan", selon un communiqué de son cabinet diffusé dimanche. Elle invite le prochain gouvernement à l'intégrer dans ses politiques.

Les retours forcés avaient été gelés provisoirement en 2021, au moment de la prise de pouvoir des Talibans dans le pays. Quatre ans plus tard, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) estime que de nombreux Afghans demandeurs d'asile ne risquent pas d'être persécutés dans leur pays. Plus souvent qu'auparavant, leurs demandes sont rejetées.

Les retours volontaires n'ont pas cessé, mais sont marginaux. L'an dernier, 19 personnes sont rentrées de leur plein gré. Les Afghans représentent la troisième nationalité en termes de demandes d'asile en Belgique, après les Palestiniens et les Syriens.