Une union au-delà des couleurs politiques: mariés depuis 27 ans, Vincent et Delphine se présentent chacun sur une liste différente

Les élections communales approchent à grands pas. Et certaines communes ont leur particularité, c'est le cas de Gerpinnes près de Charleroi. Vincent et Delphine sont mariés depuis 27 ans et ils se présentent chacun mais... sur une liste différente. Comment se passe la cohabitation à la ville comme à la scène ?

De part et d'autre de la table pour une matinée de travail politique. À côté des ordinateurs, les affiches électorales des deux camps: le bleu, et le rouge qui font vivre la maison. Et ici, pas question de guerre des clans.

"Non ce n'est pas la guerre. On travaille dans le respect l'un de l'autre, on ne se lance pas les assiettes au visage, si ça peut vous rassurer. Donc on arrive à débattre sans pour autant s'énerver", nous explique Delphine Di Maria, candidate PS pour les élections commuanles. "Et on échange sur les programmes, sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va faire dans la journée, ce qu'on va faire le week-end, qui on va rencontrer... mais toujours dans le respect", ajoute son mari Vincent Carton, candidat pour le MR.