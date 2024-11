"On va prendre aux bas revenus": Paul Magnette dénonce une "immense tromperie" du MR et des Engagés

Paul Magnette était l'invité de 7h50 ce mercredi matin sur bel RTL. Il s'est exprimé quant aux économies prévues par la note fédérale de Bart De Wever et dénonce une "immense tromperie". "Ce qui me choque, c'est qu'il y a eu une immense tromperie dans cette élection. Le MR et Les Engagés ont dit : 'On va augmenter les salaires et le pouvoir d'achat', vous avez vu la note de De Wever ? C'est tout l'inverse qui se prépare. On fait du Robin des bois à l'envers, on va prendre à ceux qui ont des bas revenus et on va donner aux plus riches", dénonce le socialiste.

Alors que l'Europe menace la Belgique d'amendes si elle ne garde pas sa dette sous contrôle, le gouvernement fédéral doit scruter attentivement ses dépenses et ses rentrées d'argent. Comment revenir vers l'équilibre budgétaire ? Comment réaliser des économies ? "Il faut rétablir les comptes de manière équitable. Je lisais l'interview de monsieur Bouchez et monsieur Prévot, c'est le grand amour entre eux, c'est très manifeste. Ils ont dit qu'il faut prendre des mesures courageuses. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent 2 milliards chez les pensionnés. Vous trouvez ça courageux de faire payer les pensionnés ?", fustige Paul Magnette.