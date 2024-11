"Un véritable massacre": riches ou classe moyenne, à qui profitera réellement la réforme fiscale voulue par Bart De Wever?

Bart De Wever mène toujours les discussions avec les partenaires de l'Arizona pour s'accorder sur un programme de gouvernement satisfaisant pour les cinq partis. Les notes préliminaires inquiètent les trois grands syndicats du pays qui réuniront leurs troupes le 13 décembre prochain, avec un mot d'ordre : la fiscalité.

Thierry Bodson, président de la FGTB, craint un bain de sang pour les classes moyennes : "Quand on voit ce qu'il y a sur la table des négociations aujourd'hui, c'est un véritable massacre fiscal. Quand on lit la note de De Wever, si ça devient un programme de gouvernement, on aura un gouvernement pour les riches, ceux qui gagnent plus de 6.000 ou 7.000 € par mois, pour ceux qui font des plus-values et pas du tout un gouvernement pour les classes moyennes, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui se lèvent tôt", regrette Thierry Bodson. "On a l'impression que la réforme fiscale qui est en cours, est une réforme fiscale qui passe à côté de l'objectif et ne rapportera pas énormément d'argent et qui ne va certainement pas favoriser ceux qui travaillent."