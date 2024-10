"On va s'enfermer pour former ce gouvernement": Georges-Louis Bouchez annonce vouloir trouver un accord très prochainement

"J'espère que l'on peut avancer le plus rapidement possible, il faut augmenter le tempo sinon on ne va pas y arriver", a commenté le président du CD&V, Sammy Mahdi, à son arrivée. Depuis la semaine passée, les fuites de notes de négociation se multiplient dans la presse. "C'est frustrant de voir que certains veulent donner plus d'informations à la presse qu'entre nous. Ils peuvent fuiter autant qu'ils veulent, on restera autour de la table pour trouver un accord le plus rapidement possible autour du marché de l'emploi, de la fiscalité, des pensions, etc. " a assuré M. Mahdi.

Après cette réunion, le président du MR Georges-Louis Bouchez, s'est arrêté à notre micro pour évoquer le futur gouvernement, qui tarde réellement à se former. Il l'affirme : dès la semaine prochaine, les membres de l'Arizona "s'enfermeront" pour former un gouvernement fédéral... et explique aussi ne pas savoir qui est la fameuse "taupe".

"La taupe ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense que celui qui fuite les informations à l'extérieur, c'est soit quelqu'un de pas très malin, soit quelqu'un qui ne veut pas faire aboutir les choses. On a une responsabilité de faire aboutir pour le pays, donc il faut arrêter les fuites", estime-t-il. "Au MR, on est d'ailleurs les plus discrets depuis le début sur ces négociations, donc on aimerait juste qu'on puisse avancer en la matière".

Concernant les négociations gouvernementales, le boss des libéraux affirme qu'elles "continuent d'avancer". "Le but, c'est de se mettre tous autour de la table, de s'enfermer le temps d'un conclave qui peut durer quelques jours, quelques semaines, pour pouvoir aboutir et atterrir à une solution. On ne va plus pouvoir se réunir de temps à autre. Il va vraiment falloir maintenant s'enfermer en mode conclave pour arbitrer les dossiers les plus compliqués et pouvoir alors avoir un accord de gouvernement dans le courant du mois de décembre au plus tard en vue de voter un budget", conclut le Montois.