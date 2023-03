Vente de l'Observatoire de Cointe: une dizaine de personnes ont fait part de leur intérêt

"La procédure de vente est lancée depuis le 15 février et la Région n'a strictement pas les moyens financiers de pouvoir intervenir de quelque manière que ce soit dans ce dossier sauf actuellement, à faire le nécessaire pour des travaux de maintenance indispensables", a rappelé le ministre Dolimont (MR), interrogé sur le sujet par les députés Veronica Cremasco (Ecolo) et Thierry Witsel (PS).

Aujourd'hui, les bâtiments qui composent ce site sont pour la plupart insalubres et l'accès n'y est plus autorisé. Seules la Société astronomique de Liège (SAL), la Direction des Fouilles et une conciergerie y sont encore présentes.

Après différents travaux de sécurisation, dont le placement en urgence d'une toiture provisoire, le Comité d'acquisition, chargé par les autorités de la mise en vente de l'Observatoire, a récemment estimé sa valeur minimale à 950.000 euros.