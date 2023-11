Vers une ouverture avancée de 15 jours pour la pêche à la truite en Wallonie

Avancer l'ouverture de deux semaines de calendrier doit permettre de compenser les périodes de fermeture décidées en période estivale lors des phénomènes d'étiage (niveau des eaux trop faible) de plus en plus fréquents, dus aux changements climatiques.

Par ailleurs, il a annoncé que l'accès au Lac de la Plate-Taille, le plus grand lac-réservoir de Belgique, sera prochainement enfin possible. Une rampe est en cours d'aménagement et l'accès au public et aux pêcheurs en barque devrait être autorisé dès le 1er janvier 2024.