Verviers: "La gauche s'en trouve renforcée", estime le PTB

A Verviers, les derniers résultats sont tombés relativement tard dimanche soir. Le nouveau cartel Ensemble Verviers a créé la sensation en remportant plus de 35% des suffrages devant la liste d'ouverture socialiste (25,03%), le PTB (13,10%) et Ecolo (12,60%).

Les élections d'octobre sont toutefois une réussite pour le PTB, estime dimanche soir la tête de liste locale Schonbrodt László. Grâce à ce résultat, le parti du travail belge passe en effet de trois sièges à cinq: "On montre qu'avec un vrai discours de gauche on peut encore avancer, et que la meilleure méthode pour battre la droite, c'est de proposer de vraies alternatives de gauche comme on l'a fait à Verviers", a-t-il expliqué.

Si Ensemble Verviers sort vainqueur du scrutin, le cartel ne remporte que 15 sièges, l'équivalent de ce que les trois partis MR, cdH et Nouveau Verviers avaient avant séparément: "On l'a bloquée cette droite-là. Ils ont raté leur pari et la gauche s'en trouve renforcée", a ajouté le conseiller communal sortant, qui n'exclut pas la possibilité d'entrer dans une alliance des gauches de 19 sièges Ecolo-PTB et PS-IC à Verviers.