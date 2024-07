Vignette autoroutière wallonne: un accord de coopération envisagé

Le MR et Les Engagés entendent conclure un accord de coopération avec les autres entités du pays, et singulièrement la Région de Bruxelles-Capitale, lors de la mise en place d'une vignette autoroutière visant à financer les infrastructures en Wallonie.

Interrogé à ce sujet sur La Première (RTBF), le président du MR Georges-Louis Bouchez a indiqué avoir informé les chefs de file bruxellois des deux partis, David Leisterh et Christophe de Beukelaer, des intentions wallonnes. Le président des libéraux a parlé d'un "accord de coopération pour que les Bruxellois ne soient pas impactés. "Le but n'est pas de faire payer les autres Belges", a-t-il assuré.

Dans la déclaration de politique régionale (DPR) présentée jeudi, les deux partis entendent instaurer "dans le respect des règles européennes, une vignette automobile pour que les usagers belges et étrangers participent à la qualité du réseau routier wallon".

La Flandre n'a pas été citée par le président du MR. Sur Bel RTL, le président des Engagés a averti: "on ne peut pas toujours danser dans le sud du pays comme on siffle dans le nord." A ces yeux, cette réforme devrait toutefois se réaliser "pour la Belgique, dans un scénario idéal, et, à défaut, pour la Wallonie."