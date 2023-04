Vivre seul est désormais devenu la norme en Belgique

Près de 36% des plus de 5 millions de ménages belges sont aujourd'hui composés d'une seule personne, soit un cinquième de plus qu'il y a 30 ans, rapportent samedi L'Echo et De Tijd qui ont analysé les données démographiques de Statbel.

Dans plus de 90% des villes et communes, les personnes isolées constituent désormais le type de ménage le plus fréquent. C'est dix fois plus qu'au début des années 1990. Le Bureau du Plan prévoit que d'ici à 2070, le groupe des personnes vivant seules représentera plus de quatre ménages sur dix dans notre pays.

Avec une part de 38%, le groupe le plus important de personnes vivant seules est celui des 65 ans et plus.