"Vous m'aviez piégé": Yves Coppieters revient sur son "quiz politique" totalement raté

Yves Coppieters, épidémiologiste devenu figure médiatique durant la crise Covid, aujourd'hui ministre de la Santé en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, livre son regard sur 2024. Il revient notamment sur son raté sur notre plateau, il y a un peu plus d'un an, quelques jours après l'annonce de son arrivée au sein des Engagés.

Épidémiologiste et docteur en médecine et en santé publique, Yves Coppieters était omniprésent dans les médias durant la crise de la Covid-19. Aujourd'hui, le scientifique de formation a changé de casquette après s'être lancé en politique avec Les Engagés. Après avoir été élu député fédéral le 9 juin dernier, il est désormais ministre wallon de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Économie sociale. Il est également ministre de la Santé, des Droits des femmes et de l'Égalité des chances au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Maintenant, en tant que ministre, les choses sont beaucoup plus filtrées. Ma relation avec les médias est beaucoup moins directe. Je suis beaucoup moins à la radio, à la télévision, et dans les médias écrits", confie Yves Coppieters avant d'expliquer être arrivé à "saturation des médias" à la fin de la crise sanitaire. "Je pense que j'ai un peu été vacciné des médias avec la crise de la Covid, où j'avais un peu atteint la saturation. J'étais souvent là et la manière avec laquelle la crise a été analysée par certains médias était plus compliquée pour moi, à la fin de la crise, surtout".