WAVRE: A peine trois voix d'écart entre la liste du bourgmestre et les Engagés

La LB a perdu un total de 1.984 voix (et 9,3 pc) par rapport aux dernières élections pour en compter aujourd'hui 6.256. Dans l'autre sens les Engagés, qui se présentaient sous l'étiquette CH+ il y a six ans ont gagné 21,7 pc, soit 4.320 voix, et n'échouent donc qu'à un cheveu de la bourgmestre.

Anne Masson arrive néanmoins en tête des voix de préférence avec 1.609 voix.

Le Parti socialiste a terminé troisième avec 14,6% des voix, soit 5 sièges (+2).

Ecolo chute avec 14,2% (-9,2%) et voit son nombre de sièges fondre de 4 unités et en compte désormais autant (4).

DéFI (4,2%) perd les deux sièges conquis il y a six ans et est même désormais devancé par Macavenir (4,4%). Aucune de ces deux listes ne décroche de siège.