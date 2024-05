12 millions d'euros récoltés lors du Télévie 2024 : où ira cet argent ?

La commission Télévie se réunit aujourd'hui pour décider de l'allocation des fonds récoltés lors de cette édition 2024. Plus de 12 millions d'euros ont été recueillis pour soutenir la recherche contre le cancer. Découvrez les enjeux de cette commission et les projets de recherche qui pourraient bénéficier de cette somme.

Concernant les dossiers reçus, Véronique Allouin précise : "On a reçu 170 demandes de financement. C'est 25 % de plus que l'année dernière. Ce qui est en soi une bonne nouvelle, parce que ce sont autant de nouvelles possibilités, de nouvelles voies d'investigation ou d'innovations".

Grâce à votre générosité, ce sont plus de 12 millions d'euros qui ont été récoltés pour faire avancer la recherche contre le cancer. Véronique Allouin, secrétaire générale du F.R.S.-FNRS, explique le rôle de la commission : "En fait, cette commission est présidée par Arsène Burny. Elle est composée de 25 membres, principalement internationaux. Ils ont reçu les demandes de financement qui nous ont été adressées. Ils ont eu à peu près six semaines pour travailler, pour les étudier. Et aujourd'hui, ils se réunissent pour aboutir à un classement".

La secrétaire générale détaille les différents types de projets sollicitant un financement : des renouvellements de bourses de doctorat ou encore des projets de recherche interuniversitaires et interdisciplinaires.

"Un type de projet, par exemple, ce sont des personnes qui veulent travailler sur des cancers bien précis. Et là, ça concerne une douzaine de cas. On a aussi beaucoup de projets sur le cancer du sein triple négatif, dont on sait que les traitements sont moins bons que pour d'autres types de cancers. Puis, on a une autre catégorie de projets qui s'intéressent aux mécanismes de développement du cancer, parce que c'est essentiel", détaille-t-elle.