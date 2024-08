À 19 et 22 ans, le duo Katrijn De Clercq-Hélène Hesters visera le top 8 sur la piste

Katrijn De Clercq et Hélène Hesters forment le tandem belge pour la course par équipes des Jeux Olympiques. Malgré leur jeune âge, les deux pistardes ne cachent pas leurs ambitions avant l'épreuve, qui aura lieu vendredi sur le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

"Nous sommes de loin l'équipe la plus jeune, avec un âge moyen de 20,5 ans (De Clercq a 22 ans et Hesters a 19 ans, ndlr) et nous ne pouvons que faire de notre mieux. Mais si nous faisons pas de grosses erreurs, le résultat viendra naturellement" a estimé Hesters mardi en conférence de presse. Le duo s'appuiera notamment sur son titre le mois dernier, lors du championnat d'Europe espoirs. "Ici le niveau est évidemment complètement différent. Mais c'est bien sûr un 'boost' pour vendredi".

De Clercq et Hesters devront faire face à de nombreux duos plus expérimentés, mais restent ambitieuses. "Nous croyons au top 8", affirme la première. "Ces deux derniers mois, nous n'avons travaillé que sur la course d'équipe, mais nous savons que les autres nations n'ont pas chômé non plus. Nous sommes impatientes d'y être."

"Tant que nous faisons de notre mieux et que nous avons une bonne tactique, le résultat suivra naturellement", a ajouté Hesters. "Nous avons bien sûr une tactique, mais elle n'est pas destinée à être communiquée (rires)."