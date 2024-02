29 février: l'étonnante raison à l'origine des années bissextiles

Un décalage se crée donc inévitablement, et pour le rattraper, il a fallu rajouter un jour tous les 4 ans. Cette idée est née il y a plusieurs siècles déjà, pour une question... d'impôts à payer. "L'avantage d'avoir un calendrier qui est bien stable, c'est qu'on va toujours avoir les récoltes au même moment de l'année, et donc on pourra payer ses impôts toujours au même moment. Si on commence à avoir un décalage, on pourrait avoir à payer des impôts alors que les récoltes n'ont pas encore eu lieu"

C'est sous Jules César que ce calendrier est instauré. Mais alors pourquoi ajoute-t-on ce jour au mois de février? Tout simplement car à l'époque, c'était le dernier mois de l'année.

Comme mentionné ci-dessus, la terre tourne autour du Soleil en "environ" 6 heures. Une légère erreur de 10 minutes par an persiste encore. On a eu un nouveau calendrier, grégorien, un peu différent. On rajoute un jour tous les quatre ans, sauf si l'année est divisible par 100, à moins qu'elle ne soit aussi divisible par 400. "Donc en 1900, on n'avait pas d'année bissextile (divisible par 100), mais en 2000, on avait une année bissextile (divisible par 100, mais aussi par 400, donc on rajoute un jour)".

Malgré tout cela, chaque année, nous sommes trop longs de 26 secondes. Ne vous étonnez pas si dans 3000 ans, un jour est ajouté au calendrier.