"8h par jour", "Cela m'empêche de me concentrer": comment les ingénieurs et l'IA vous rendent accros aux réseaux sociaux

Certains sont cependant devenus totalement accrocs et ne s'en cachent pas. "En général, j'y passe 8h par jour je pense", nous confie une utilisatrice habituée, interrogée par Aurélie Henneton. "TikTok, Instagram, Snapchat, Youtube, un peu de tout. Un peu trop parfois, je me dis que je devrais arrêter et vivre ma jeunesse, mais je ne le fais pas", nous confie-t-elle ensuite.

Cette dépendance est parfois ressentie à des degrés impressionnants. "Des fois, ça m'empêche de me concentrer sur ce que je devrais faire de base", nous confirme une autre grande consommatrice de réseaux sociaux.

"Une quasi-science"

Bien sûr, ces addictions sont un objectif pour les créateurs de telles applications, qui se donnent les moyens pour vous maintenir sur l'application le plus longtemps possible."Cela ressort d'une quasi-science", rappelle même Xavier Degraux, Formateur et consultant en marketing digital et réseaux sociaux. "Cela s'appelle la captologie, c'est enseigné aux ingénieurs de ces plateformes qui ont pour objectif de vous maintenir le plus longtemps possible et de vous pousser à certaines actions", détaille-t-il. En fonction de ces actions, la plateforme et ses technologies, le fil que vous observerez sur votre smartphone ou votre écran sera considérablement différent de celui de votre voisin, par exemple.

"Et au fil du temps comme on s'use un petit peu par rapport à ces réseaux sociaux, ils ont de moins en moins besoin de nos interactions pour nous comprendre, parce que l'intelligence artificielle est là et qu'elle permet aussi à ces plateformes, avec le temps qu'on passe sur un contenu d'identifier, un petit peu plus qui on est", confirme notre expert. Comprenez que l'IA aide les ingénieurs à définir vos préférences, à vous suggérer des contenus adaptés à vos habitudes et donc de vous capter plus longtemps.

Malin comme processus.