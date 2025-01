Accident sur le ring de Bruxelles à hauteur de Grimbergen: quel est l'état des routes ce mardi?

En région liégeoise, la Police signale un accident en bande de gauche sur l'E40 Aix-la-Chapelle - Liège à hauteur de Blegny. On constate 10 minutes de ralentissements entre l'Aire de Tignée et Cheratte vers Liège.

07h13

Vous ralentissez 25 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem

On rappelle cet accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen. La bande de gauche est bloquée vers Zaventem. Pour l'instant sur ce ring intérieur vous ralentissez 25 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem. 10 minutes à ajouter plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Sur le ring extérieur, 15 minutes à ajouter entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle et 10 minutes entre Braine-L'Alleud et Groenendaal vers le Carrefour Léonard.

Il y a aussi 10 minutes de ralentissements repérés sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Haasrode et Heverlee vers la Capitale.

On vous rappelle cet incident au niveau d'un passage à niveau de Court-Saint-Etienne (à Faux plus exactement) sur la Nationale 275.

Un train de marchandise a arraché une caténaire. Le passage est fermé et la circulation est interrompue dans les deux sens avec mise en place de déviations locales. La Police signale que cela pourrait durer une bonne partie de la matinée.