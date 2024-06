Accidents sur les passages à niveau: comment réagir? Voici les recommandations d'Infrabel

Infrabel, le gestionnaire de notre réseau ferroviaire, rappelle aux témoins que lorsqu'un accident survient par exemple entre une voiture et un train, il ne faut pas se rendre sur les voies. Cette mise en garde intervient quelques jours après un incident en région namuroise.

La séquence est particulièrement dangereuse. Le 28 mai, une voiture contourne la barrière d'un passage à niveau. Elle s'engage sur les voies, et est ensuite percutée par le train qui arrive à pleine vitesse. Quelques instants plus tard, des témoins de l'accident et d'autres passants franchissent les barrières. Ils se placent sur les voies, un comportement tout aussi risqué.

"Peut-être que pour certains, ça part d'une bonne intention, ils veulent porter assistance au conducteur qui est blessé dans sa voiture, mais dans tous les cas ça reste objectivement très dangereux parce que rien n’indique dans les secondes qui suivent un accident comme celui-là que la deuxième voie est mise hors service, donc un train peut surgir", explique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.