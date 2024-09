Alcool au volant: les jeunes conducteurs risquent-ils une sanction plus importante?

Les jeunes conducteurs verbalisés pour ivresse au volant sont automatiquement déchus de leur permis de conduire et doivent repasser les examens théorique et pratique, une sanction stricte justifiée par la dangerosité de conduire en état d'ébriété peu après l'obtention du permis.

Du côté de Vias, l’Institut belge pour la sécurité routière, Benoit Godart invite à se méfier des gadgets et prône l’installation d’une relation de confiance entre les parents et les enfants.

Pour le reste, les peines sont les mêmes pour tous les conducteurs : soit des amendes, soit des peines de prison (pour les récidivistes). Et puis, tous les conducteurs qui ont le permis depuis plus de 2 ans risquent aussi de se voir privés du droit de rouler pendant un temps qui sera fixé par le juge, avec ou sans obligation de repasser le permis.

Les titulaires du permis B depuis moins de 2 ans sont automatiquement déchus du droit de conduire, s'ils sont verbalisés en état d'ivresse au volant. Pour eux, plus de permis. Pour rouler à nouveau, ils doivent repasser les deux examens, le théorique et le pratique.

Mais au-delà du danger pour leur vie, les règles sont-elles plus sévères pour les jeunes conducteurs ? La réponse est oui, mais sur un seul point.

Donc, la grande différence pour les jeunes conducteurs surpris au volant en étant alcoolisés, c'est un retrait de permis immédiat avec obligation de repasser l'examen. C'est logique selon le porte-parole de VIAS, Benoît Godart, qui trouve que rouler en ayant bu de l'alcool dans un délai aussi court après l'obtention du permis, est une très mauvaise manière de démarrer sa carrière de conducteur.

Le parquet de Liège précise qu'il s’agit là des peines théoriques prévues par la loi sur la police de la circulation routière. Bien entendu, des alternatives peuvent être envisagées par les parquets et tribunaux : transaction, médiation et mesures, peine de travail, formations ou dépôts de prise de sang dans le cadre de sursis ou suspension probatoires, etc.

Petit rappel utile, étant donné que nul n'est censé ignorer la loi, la limite d'alcool est de 0,5 gramme, soit deux verres d'alcool.