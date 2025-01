Amateurs de sodas? Méfiance, Coca-Cola rappelle de très nombreux produits

Coca-Cola rappelle ses produits (Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico, Zero et Light). Si ceux-ci portent un code de production allant de 328 GE à 338 GE, ils contiennent potentiellement trop de chlorate.

Coca-Cola Europacific Partners Belgique procède lundi à un vaste rappel de produits. Il concerne les canettes et bouteilles en verre consignées de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico, Zero et Light inclus, portant un code de production allant de 328 GE à 338 GE. Ils contiennent potentiellement trop de chlorate.

Coca-Cola Europacific Partners Belgique demande aux consommateurs de ne pas consommer les produits concernés et de les rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement.

Les produits en bouteilles en plastique, en fontaine à boissons ou en tétra packs ne sont pas concernés par le rappel.