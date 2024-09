Audi Brussels rappelle le séisme social de Caterpillar: 8 ans après, que sont devenus les travailleurs? "C'est des choses qui ne s'oublient pas"

Le cas d'Audi Forest n'est pas la première fois qu'on parle de "reconvertir" un site industriel important et de permettre à ses travailleurs de retrouver un emploi. En 2016, c'était l'usine Caterpillar, à Gosselies, qui fermait ses portes. Là aussi, plusieurs pistes avaient été évoquées, comme un accompagnement mis en place. Alors, où en est-on 8 ans après ?

Dans cette entreprise, plusieurs anciens de Caterpillar se sont retrouvés. Ils ont connu les galères, mais aujourd'hui, se sont réinventés. "Il faut tourner la page, garder les bons moments dans les photos, comme on l'a vu, et puis passer à autre chose", estime Nino.

Mais huit ans plus tard, il pense qu'on a limité la casse, la formation des travailleurs a joué, les horaires aussi. "La souplesse, le courage et le fruit de leur labeur, oui. Beaucoup d'employeurs recherchent des travailleurs comme ceux-là, et à Caterpillar, il y en avait énormément.", avance-t-il.

Que devient le site ?

Au-delà de l'aspect social, c'est la reconversion d'un site de 93 hectares qu'il a fallu gérer. Deux mégaprojets espérés ne verront jamais le jour : Legoland et le fabriquant de voitures électriques Thunder Power.

Après avoir cherché un repreneur unique, le site sera finalement morcelé, les bâtiments détruits au fur et à mesure. "Ils ne correspondent absolument plus au standard actuel de l'immobilier, parce qu'ils avaient une configuration extrêmement spécifique aux activités précédentes.", justifie Nathalie Czerniatynski, directrice de l'intercommunale IGRETEC. Ces bâtiments correspondent à une industrie plus ancienne, "qui utilisait des grands volumes", ajoute-t-elle.