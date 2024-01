Avec ces températures glaciales, qu'en est-il de la précarité énergétique chez les locataires?

"Bien souvent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à payer la note. On entend qu'il n'y aura pas de difficultés d'approvisionnements, mais cette non-difficulté d'approvisionnement, c'est uniquement pour ceux qui savent payer la note. Or, aujourd'hui avec les prix qui se sont envolés, même s'ils se sont réduits depuis la guerre en Ukraine, on se rend compte que de plus en plus de locataires n'arrivent plus à payer ces notes".

Les propriétaires sont-ils obligés de faire des travaux de chauffage ou d'isolation pour éviter que les températures ne soient trop basses à l'intérieur ?

"Il n'y a pas d'obligations d'isoler un logement. Mais il existe beaucoup de primes au niveau des régions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Le problème, c'est que justement, malgré ces primes, les bailleurs ne font pas le nécessaire. (...) Nous pensons qu'il faudrait mettre en place des systèmes pour, en quelque sorte, obliger les bailleurs à faire ces travaux qui sont indispensables (...)".