Bart Swings remporte une course aux points nouveau-style âprement disputée

Bart Swings a remporté dimanche le titre européen dans la course aux points sur cinq kilomètres dimanche à Ostende au terme d'une lutte âpre avec le champion en titre Timothy Loubineaud.

Le meilleur patineur du monde n'a laissé transparaître aucun signe de sa chute dans le relais, qui a privé la Belgique d'une place en finale. Les premiers points dimanche sont allées au Français Victor Aerts et l'Italien Daniel Niero. Swings a ensuite entamé une progression en collaboration avec Jason Suttels, qui a été couronnée par un quatrième titre pour la Belgique lors de la journée de la fête nationale. Niero a terminé troisième, Suttels sixième et Indra Médard seizième. Chez les dames, l'Italienne Francesca Lollobrigida a triomphé tandis que Jorun Geerts a fini en quatrième position.

Les courses à Ostende sont plus attrayantes parce que les patineurs peuvent gagner des points à chaque manche. Auparavant, dans la bataille pour le titre européen, il y avait à chaque fois un tour sans point dans une course de plus de dix kilomètres.