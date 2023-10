Bonne nouvelle pour les festivaliers des Ardentes: une décision a été prise suite à l'annulation du dimanche

Gaëtan Servais, fondateur des Ardentes et CEO de Noshaq group, était l’invité de Martin Buxant ce matin à 7h50 sur bel RTL. Il a expliqué que tout était fait pour éponger les pertes financières liées à cette annulation. "Ça va être un travail. On s'arrache les cheveux, à mon avis jusqu'au premier semestre 2024", a-t-il confié.

On s'en souvient, en juillet dernier, les organisateurs du festival de musique urbaine, les Ardentes, avaient dû prendre la lourde décision d'annuler tous les concerts du dimanche en raison des conditions météo et du risque que cela représentait pour les festivaliers.

Mais Gaëtan Servais est aussi venu avec une bonne nouvelle pour les festivaliers : "On est très contents, j'ai un scoop pour vous aujourd'hui, a-t-il déclaré. On voulait d'abord rembourser ceux de la journée du dimanche parce que là, ils n'ont rien eu. Mais on a travaillé avec les assurances, et c'est très compliqué, pour essayer aussi de faire un geste pour les détenteurs d'un pass (4 jours, NDLR). C'est 50.000 personnes concernées. Ces personnes ont eu trois quarts des prestations donc c'est compliqué à négocier, mais on a enfin eu le feu vert hier : on rembourse un quart du pass à tous les festivaliers qui ont acheté un pass l'année passée".

Il a donné les chiffres très concrets de la somme que cela représente : "Un pass, c'est 247 euros avec les frais, donc on va rembourser 61,75 euros à l'ensemble des festivaliers qui le demandent. Ça nous permet de rembourser ceux qui n'ont pas eu leur prestation, et, on l'espère aussi, pour ceux qui vont acheter pour 2024, d'avoir finalement une journée gratuite dans leur pass de 2024".

Pour l'organisateur des Ardentes, c'est "important en termes de timing : on a du lourd à annoncer pour la fin de la semaine", a-t-il conclu.