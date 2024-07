Brad Pitt en Wallonie: voici la luxueuse demeure où la star a probablement déposé ses valises

Et on apprend qu’il aurait privatisé le manoir de Lébioles. C'est la rumeur qui circule. Hier, une de nos équipes est allé devant ce manoir et a été délogée par un service de sécurité visiblement tendu.

Nous avons ensuite contacté le gérant. Il n’infirme pas, mais ne confirme pas non plus la présence de Brad Pitt.

Il pourra aussi s’y détendre. Le manoir propose minibar, sauna, espace de massage, salle de sport ou encore chef privé.

Pendant son séjour chez nous, Brad Pitt ira rendre visite à sa belle-famille, car oui la grand-mère de sa compagne est belge. La fête familiale devrait avoir lieu dans les prochains jours dans un château du Brabant wallon.

La police de Stavelot va renforcer la sécurité des déplacements de l'acteur. On imagine qu’il veut être le plus discret possible, mais quand on est Brad Pitt c’est compliqué.