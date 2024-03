Brecel et Evans battent Trump et Siripaporn et se dirigent vers la finale

Luca Brecel (WS-4) et Reanne Evans (WWS-3) ont remporté leur 2e rencontre dans le championnat du monde de double mixte de snooker, samedi soir à Manchester. Le duo belgo-anglais a battu l'Anglais Judd Trump (WS-2) et la Thaïlandaise Baipat Siripaporn (WWS-7) 3-1. Le score des frames a été le suivant: 66-29, 27-67, 53-23 et 68-34.