"Bye bye Trump": Patrick brasse un bière belge "impertinente", quel est son message?

C'est un clin d'œil sous forme de surréalisme à la belge : un brasseur de Wavre, Patrick Pinchart, a ressorti une bière qu'il avait créée il y a 4 ans. Il s'agit de la "Bye bye Trump", tirée à 2.400 exemplaires sous forme de canettes. Il s'agit d'une IPA, noire, amère, avec une pointe de café nommé Libertad, "parce que Trump est un ennemi de la démocratie et de la liberté", explique Patrick Pinchart, à l'origine de cette bière politico-humoristique.

Sur l'étiquette, on peut voir toute une série de fake news lancées par Donald Trump, avec des couleurs qui font penser au drapeau américain.

La Brasserie HOPposition estime que le débat démocratique peut s'exprimer de toutes les façons, et pourquoi pas avec de la bière. C'est un message politique clair, mais c'est aussi un humour très belge. Même si derrière, on trouve un vrai message de protestation, c'est avant tout un clin d'œil et un gag.