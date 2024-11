Un produit laitier a été retiré de la vente par l'AFSCA à cause de la présence d'une bactérie.

Suite à une notification via le système RASFF (système d'alerte rapide européen Food et Feed), l’AFSCA retire le produit fromage au lait cru Mont d'Or de la marque "Fruitière des Jarrons" en raison d’une possible contamination par Yersinia enterocolitica.

L’AFSCA demande de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.