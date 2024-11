L'EuroMillions fête ses 20 ans: voici le numéro qui est sorti le plus souvent

Un jackpot de 189 millions d'euros et 100 joueurs qui remporteront également 1 million. Pour son anniversaire, l'Euromillions se montre généreux. "Le jackpot fait rêver, mais on a très, très peu de chances. Avec 1 million, moi je serais déjà super contente, évidemment", raconte une participante.

Depuis le lancement du jeu en 2004, 40 Belges ont remporté le jackpot. À l'origine, le tirage se faisait une fois par semaine. Mais en 2011, la possibilité de devenir millionnaire a été doublée avec deux tirages par semaine.

Patrizia Pen, employée de la Loterie Nationale, explique : "Dans chaque pays, les joueurs peuvent participer. Mais un tirage a lieu tous les mardis soir et tous les vendredis soir à Paris. Il y a donc deux tambours dans lesquels on tire 5 numéros dans le premier tambour et 2 étoiles de la chance dans le deuxième tambour. Si on a la combinaison complète, on gagne le jackpot".

En 20 ans, un des chiffres est sorti plus que les autres

Sur tous les tirages effectués depuis 20 ans, le numéro 23 est sorti un tout petit peu plus souvent que les autres : 205 fois. Celui qui est sorti le moins souvent est le 22 (142 fois). Mais il est impossible d'en faire une règle, c'est sur la chance que vous devez compter. En effet, les chiffres ont tous la même probabilité de sortir. Le chiffre qui, à ce jour, n'est plus sorti depuis le plus longtemps est le 43 : cela fait 42 tirages qu'il n'a pas été tiré dans le tambour. "C'est aléatoire, c'est la chance et le hasard qui décident quels numéros sortent", rappelle Patrizia Pen.

Le plus chanceux de nos compatriotes a gagné 168 millions d'euros en octobre 2016. À l'échelle européenne, le plus gros gagnant est autrichien. En 2023, il empochait 240 millions d'euros.