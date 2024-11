Grippe aviaire: confinement obligatoire pour les volailles et oiseaux détenus par des professionnels

Partager:

Le ministre de l'Agriculture David Clarinval et l'AFSCA renforcent les mesures de protection contre la grippe aviaire pour les élevages professionnels de volailles à partir du samedi 23 novembre.

Aucun foyer n'a encore été détecté en Belgique cette année, mais le virus circule intensément le long des voies de migration vers et à travers notre pays. Afin de protéger au mieux notre cheptel avicole, une obligation de dépistage sera réintroduite à partir de demain pour les oiseaux et les volailles provenant de tous les élevages commerciaux et des élevages enregistrés dans Sanitel. Les oiseaux et les volailles des amateurs et des particuliers ne doivent pas être obligatoirement confinés, mais doivent être nourris et abreuvés à l'intérieur ou à l'abri. Néanmoins, l'AFSCA recommande vivement de les protéger préventivement contre les oiseaux sauvages, en recouvrant par exemple le poulailler ou la volière de filets. Les promeneurs qui remarquent un oiseau sauvage mort sont priés de ne pas toucher l'animal et de le signaler via le numéro gratuit 0800/99 777.

Après presque 11 mois de calme relatif, la grippe aviaire a repris avec intensité au cours de la semaine dernière. Cette semaine encore, des infections ont été détectées dans des élevages aux Pays-Bas et en Allemagne. Entre-temps, des contaminations ont également été détectées en France. À lire aussi Ils craignent une mutation du virus: les experts s'inquiètent du premier cas humain de grippe aviaire identifié au Canada De plus, au vu des conditions météorologiques défavorables et froides de ces derniers jours, de nombreux oiseaux sauvages vont dévier plus au sud vers notre pays. Les mesures suivantes seront en vigueur à partir du samedi 23 novembre: l'obligation de confinement pour les volailles et les oiseaux des élevages commerciaux et de tous les élevages de volailles enregistrés dans Sanitel, l'obligation d’alimenter et d’abreuver toutes les volailles et tous les oiseaux à l'intérieur ou sous des filets, l'interdiction d'utiliser de l'eau de surface non traitée ou de l’eau de pluie pour les volailles et les oiseaux. Aussi, le règlement actuel sur le déchargement des volailles commerciales destinées à l'abattage est à nouveau rendu plus strict.