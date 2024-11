"Une très belle remise": le prix des vélos sont en forte baisse, pour quelle raison?

"Par exemple, sur ce vélo-ci, on a une très belle remise de l'ordre de 30% sur un vélo avec les dernières technologies, avec les derniers moteurs et une bonne capacité de batterie", explique Gaetan de Borman, responsable d'un magasin de vélos.

Même constat chez Sébastien Bertrand, un autre vendeur de vélos : "Sur tous les types de vélos, sauf le premium, parce que là, les prix ont quand même tendance même à évoluer. Mais tout ce qui est vélo électrique ou non électrique, vélo enfant, on a tendance à avoir une baisse de 15% à 30%, ça dépend des modèles".

Cette baisse de prix représente une aubaine pour bien des clients, dont Félix : "On va vers une autre mobilité, ça, c'est sûr et certain. Et que le prix diminue, ça va pousser plus de gens à franchir le pas, alors qu'il reste encore un frein avec la météo et les a priori que les gens ont, comme la transpiration ou ainsi de suite".

En effet, cette baisse de prix devrait relancer et dynamiser le secteur qui a vu ses ventes chuter. Selon une récente enquête, 6 magasins de vélos sur 10 offrent actuellement des réductions de 20% et plus.