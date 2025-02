Ce que compte faire la ministre Valérie Lescrenier contre la première cause de mortalité chez les jeunes Belges

Le suicide est la première cause de mortalité chez les 15-44 ans en Wallonie, une situation alarmante. Face à ce fléau, la ministre Valérie Lescrenier annonce la mise en place d’un plan d’action en santé mentale.

Pourtant, l'accord de gouvernement ne prévoit rien pour y faire face. Valérie Lescrenier, la ministre francophone de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse l'assure dans le 7h50 de bel RTL : "C'est un gros souci qui préoccupe l'ensemble du gouvernement". Elle rappelle également qu'une série d'outils existent déjà en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme la ligne 103, écoute enfants.

Un terrible constat : le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 44 ans. 27% des jeunes Wallons qui décèdent se donnent la mort. La Wallonie serait troisième en Europe (si la région était en pays), seules la Slovénie et la Lituanie font pire.

Mais ce n'est pas suffisant, la ministre annonce donc la volonté de développer "un plan d'action en matière de santé mentale pour les jeunes", sous la houlette du ministre Yves Coppieters. "Bien évidemment, on va avancer et on va avancer de manière transversale, parce que c'est une réponse transversale qu'on doit amener".

Plusieurs lignes anti-suicide existent en Wallonie, tandis qu'en Flandre, il n'y a qu'un seul numéro, le 1813. Ne faudrait-il pas créer, en Wallonie aussi, un numéro unique quand on veut se suicider ? "Comme je l'ai dit, je pense que c'est une piste qu'on va étudier et peut-être que ce numéro unique serait l'opportunité de mieux identifier l'outil et les différentes structures qui existent derrière en réponse à ces situations de désespérance", répond-elle.

La ligne d’écoute du Centre de Prévention du Suicide est accessible au 0800 32 123.