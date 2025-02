"Celui qui s'y tient a un boulot à la clé": l'IFAPME lance un "défi des talents" auprès des jeunes

Benjamin Auvray est peintre-carrossier et instructeur à l'IFAPME. Grâce à la réalité virtuelle, il explique quelques bases de son métier. L'idée est de motiver les jeunes à rejoindre une profession en pénurie. "Je vais donner un exemple. L'année passée, j'ai eu huit réussites sur huit en troisième année. Ils ont été engagés tout de suite. Donc c'est un métier qui est en pénurie. Celui qui s'y tient a un boulot à la clé", témoigne-t-il.

Ryan est en troisième secondaire. Aujourd'hui, il s'essaye au métier de peintre carrossier... une carrière qui pourrait potentiellement l'intéresser : "Là, j'ai dû peindre une porte en réalité virtuelle, avec de la peinture. J'aime bien plutôt la peinture et tout ce qui est artistique".

Pour chaque métier, des jeux ludiques sont organisés et rapportent des points aux équipes qui y participent. Au stand de la police, par exemple, il faut habiller un camarade en tenue anti-émeute. "C'est un peu le but ici, je pense, aussi, de créer des défis, des animations. Et je pense que oui, ça peut évoquer, du moins, peut-être inciter certains jeunes à venir nous rejoindre", explique le premier inspecteur Surinck de la police de Charleroi.

C'est important de montrer que derrière des passions pour enfants, il y a potentiellement des métiers

Pompiers, jardiniers, maçons ou encore paracommandos... Au total, 32 métiers sont représentés. Selon Thomas Dermine, le bourgmestre de Charleroi, ces journées sont essentielles : "Aujourd'hui, c'est important de montrer que derrière des passions pour enfants, il y a potentiellement des métiers. Et ce sont des métiers qui sont souvent accessibles, avec des diplômes techniques et professionnels. Donc, c'est important pour les jeunes. Et c'est aussi important pour l'emploi dans une région comme Charleroi, qui en a bien besoin".

Si le centre IFAPME de Charleroi est le premier à organiser le défi des talents, dix autres villes wallonnes prennent part au même projet dans les mois à venir.