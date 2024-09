Centre de santé mentale fermé pour cause de maltraitances, à Tournai: "Ma priorité est de revoir le décret permettant de fermer ces lieux"

Le ministre wallon en charge de la santé, Yves Coppieters, a réagi à cette information. "Je partage bien sûr l'émotion de la situation très compliquée que les pensionnaires vivent et ont vécu. J'avais été averti par l'AViQ déjà au mois de juillet, mais on n'avait pas les outils administratifs parce que le décret ne permet pas la fermeture d'une institution pirate, puisque c'est comme ça qu'il faut la nommer par l'administration", explique-t-il.

Les "Aquarelles", une résidence pour personnes en détresse mentale, a été fermée mercredi à Hertain, dans l'entité de Tournai. Elle n'avait aucun agrément et plusieurs plaintes pour maltraitance avaient été déposées. Un plan d'urgence a été mis en place pour reloger les 26 résidents.

En effet, le bourgmestre n'avait pas la possibilité de faire fermer cet établissement, ce qu'Yves Coppieters regrette. "L'AViQ a bien sûr visité cette structure, mais ils n'ont pas eu l'agrément et donc cette structure ne peut pas fonctionner. Ce type de structure pirate est tout à fait interdite sur le territoire wallon. Et donc là, il faut être ferme. Il y a un cadre, il y a un cadre administratif, il y a un cadre vraiment par rapport à la qualité de la prise en charge et il doit être respecté. Malheureusement, le décret ne permet pas actuellement de fermer ce type d'institution", explique-t-il.

Mais alors, pourquoi ? "Il permet de fermer, par exemple, une maison de repos et de soins qui ne remplissent pas les conditions du décret. Mais ce type d'institution pirate ne fait pas partie du décret. C'est une de mes priorités de revoir le décret dans les prochaines semaines, d'amener ça au Parlement et de convaincre les députés d'inclure aussi ce type d'institutions qui sont inacceptables sur le territoire wallon".