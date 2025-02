"Certainement pas", "ça m'est passé par la tête": comment les jeunes accueillent-ils l'idée du service militaire volontaire?

Mais le feriez-vous si on vous le proposait ? "Certainement pas et je suis anti-militaire convaincu", nous répond-on dans la rue. "Moi ça m'était passé par la tête, mais...", admet à demi-mot une jeune. "Ça fait l'unanimité auprès de gens de mon âge que c'est pas une priorité pour nous, en tout cas", assure un autre Liégeois.

Si l'avis est plutôt mitigé du côté jeunes, les aînés par contre sont plutôt favorables : "Moi, je trouve que ce serait sympa, ça mettrait peut-être certains jeunes dans le droit chemin", nous dit-on. "Quand j'ai fait mon service militaire, (...) je crois qu'en majorité les gens auraient dit non, je ne le fais pas. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas s'il va y avoir vraiment beaucoup de monde pour le faire", pense un autre.

L'ambition de cette mesure est de motiver les jeunes à rejoindre les rangs des militaires après ce service volontaire et à continuer leur carrière au sein de la défense. "Former des gens pour se préparer à la guerre, ce n'est pas le plus important, je trouve. C'est plus sensibiliser au fait de justement ne pas faire la guerre qui serait plus intéressant", répond un jeune.

D'ici le mois de novembre, 120.000 jeunes vont recevoir un courrier les invitant à rejoindre les rangs de l'armée. Il s'agira donc d'un contact direct par lequel les intéressés seront conviés à des "tests sportifs, psychologiques, avril-mai", afin de commencer en septembre 2026, annonce le ministre sur le plateau du RTL info Signatures. Les places sont limitées à 500.