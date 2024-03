"C'est l'enfer au quotidien": victimes d'abus au sein de la Défense, ces militaires témoignent de leurs nombreuses séquelles

Suite aux récentes révélations d'abus et de maltraitances au sein de la Défense belge, plusieurs témoignages affluent pour dénoncer ces agissements. Notre journaliste, Justine Roland Perez, a recueilli le témoignage de Xavier (prénom d'emprunt), militaire actuellement en arrêt médical et qui essaye de se reconstruire.

En arrêt médical depuis plusieurs mois pour tenter de se reconstruire, il compte néanmoins continuer à travailler au sein de la Défense, mais dans un autre domaine. "(...) C'est très compliqué de retourner travailler. J'ai beaucoup d'appréhension sur le retour. Maintenant, comment je vois l'avenir ? J'espère trouver une fonction qui me plaira, une plus humaine", précise Xavier.

Des séquelles psychologiques et physiques

Malgré son souhait de retourner travailler dans un avenir, plus ou moins loin, Xavier s'interroge : "Je me demande si j'arriverai à retravailler correctement un jour", témoigne-t-il. Avec ce qu'il a vécu, son ancien lieu de travail est devenu une source d'angoisse. "Quand je suis chez moi, je me sens plus ou moins bien. Mais dès que je sors de la maison, même dans la vie privée, c'est vraiment très compliqué. Mais professionnellement aussi : si je reprends la voiture pour aller au travail, c'est très difficile aussi".

Aujourd'hui, Xavier explique avoir un quotidien parfois difficile à gérer. Des angoisses sociales et des troubles du sommeil le paralysent chaque jour. "C'est l'enfer au quotidien", conclut-il.