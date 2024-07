Le zoo d'Anvers accueille Max, un nouvel éléphant venu de Prague

Le zoo d'Anvers dispose à nouveau de deux jeunes éléphants mâles après le départ de l'éléphant Assam à destination d'un zoo en Allemagne et l'arrivée d'un spécimen âgé de 8 ans. Ce dernier s'appelle Maximilian, "Max pour les intimes", et est originaire de Prague, en République tchèque. Il pourra désormais faire la connaissance de Sam, âgé de 9 ans et demi.