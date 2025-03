Christophe D. est décédé lors de l'effondrement du pont à Houdeng: le quadragénaire travaillait sur l'ouvrage

Au lendemain du drame, on en sait un peu plus sur l'identité de la victime de cet incident. Il s'agit de Christophe D., il était aux commandes d'une grue lorsque le pont est tombé.

Le bourgmestre ajoute également qu'il est trop tôt pour établir des responsabilités. Le parquet et l'auditorat du travail sont descendus sur les lieux et devraient prochainement donner leurs premières conclusions.

L'état de santé de ses deux autres collègues, blessés et hospitalisés, est plutôt rassurant. "Hier soir, les nouvelles n'étaient pas inquiétantes. Ils sont bien sûr toujours suivis médicalement, mais leur pronostic vital n'est pas engagé", indique le bourgmestre Jacques Gobert. "Le bilan aurait malheureusement pu être plus lourd. Les deux ponts sont indépendants. Lorsque le tablier du pont s'est effondré, celui d'à côté s'est donc maintenu. Cela aurait été une catastrophe si le tout avait été consolidé."

"C'est un pont qui a été construit dans les années 60", détaille Jean-Luc Gosselin, directeur de la Sofico. "Il a manifesté quelques signes de vétusté et on a décidé de le démolir et de le reconstruire à neuf. Le chantier a débuté en février 2024 et devait se terminer en février 2026. Chose très importante à signaler, c'est un axe majeur de circulation dans la région. Il voit passer 30.000 véhicules par jour en direction de Charleroi".

Douze personnes se trouvaient sur le chantier au moment des faits. Toutes les victimes ont été évacuées du lieu de l'accident.

Un plan d'urgence a été mis en place, mais la situation est pour l'heure sous contrôle, selon les pompiers. Les services de secours sont mobilisés sur place, tout comme des plongeurs, un hélicoptère de la police fédérale, une unité spécialisée dans les accidents en milieux effondrés, ainsi que divers services du SPW dont des spécialistes en stabilité.

Le pont parallèle, qui accueillait l'ensemble du trafic de la E42, "a été fermé par mesure de précaution pour permettre aux services de secours d'accéder à la zone et de travailler en toute sécurité", précise la Sofico, le gestionnaire de l'infrastructure autoroutière en Wallonie.

La circulation a repris

L'autoroute E42 était à nouveau accessible aux automobilistes entre l'échangeur de Bois d'Haine et la jonction avec l'E19/A7, dans les deux sens. La Sofico, gestionnaire de l'infrastructure autoroutière en Wallonie, a confirmé l'information jeudi peu après 17h30.