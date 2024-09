Cinq ex-dirigeants guatémaltèques recherchés par la police et le parquet fédéral

Le parquet fédéral et la police lancent un avis de recherche (most wanted) pour cinq ex-dirigeants guatémaltèques. Tous ont été condamnés, par défaut, à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises du Brabant flamand fin 2023 pour crimes contre l'humanité commis à l'encontre de missionnaires belges dans les années 80.

Il est demandé à toutes les personnes qui ont vu ou connaissent l'endroit où se trouvent ces hommes de prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800/30.300.

Guevara Rodriguez a été ministre de la Défense pendant un an et demi alors qu'Alvarez Ruiz était à la tête du ministère de l'Intérieur. Pedro Garcia Arredondo était le chef du célèbre Commando Six de la police nationale. Manuel Benedicto Lucas Garcia, frère du président, était chef d'état-major de l'armée, et Manuel Antonio Callejas y Callejas était son chef des renseignements.

Les trois missionnaires, Walter Voordeckers, Ward Capiau et Serge Berten étaient partis au Guatemala au début des années 1980. Une guerre civile faisait alors rage dans ce pays d'Amérique centrale. Les trois missionnaires belges avaient décidé de prendre fait et cause pour la population locale et indigène, avant d'être éliminés. Seul survivant belge, Paul Schildermans avait été enlevé et torturé parce que des réunions d'une organisation de travailleurs avaient lieu à son domicile.