Combien d’années doit-on travailler pour acheter un logement?

Les Belges consacrent en moyenne près de 30% de leurs revenus à leur habitation : environ 12.350 euros/an. Mais combien d’années devons-nous travailler aujourd’hui pour nous offrir une maison ou un appartement ? Combien d’années devait-on travailler il y a 30 ans ?



En trois décennies, les prix des habitations se sont littéralement envolés. Prenons une maison et un salaire moyen. En 1993, si vous consacriez tout votre salaire à l’achat de cette maison, vous auriez dû travailler six ans et trois mois avant de pouvoir vous l’offrir. En 2023, cette même maison moyenne, vous coûtera le double de temps : 12 ans et six mois de salaire.

Et c’est encore plus flagrant, si on prend un appartement. Il y a trente ans, un appartement représentait deux ans et demi de travail. Aujourd’hui, cet appartement équivaut à onze ans et trois mois de salaire, plus de quatre fois plus.



En moyenne aujourd’hui, un ménage belge dépense environ 12.350 euros par an pour son logement. Si on regarde la facture annuelle en détail, nous travaillons cinq mois pour payer notre loyer ou notre prêt hypothécaire, trois semaines pour les énergies, sept jours pour l’eau et les collectes de déchet et une semaine pour entretenir notre habitation.