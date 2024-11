Comment demander une augmentation salariale à son employeur? Voici les arguments à utiliser et à éviter

La fin de l'année arrive et avec elle la volonté de voir son salaire augmenter. Mais comment faire pour demander une augmentation de la meilleure manière possible ?

Mais lorsqu'il n'y a pas de politique salariale établie, il est tout de même possible de demander son augmentation. Il faut alors s'armer d'arguments solides.

Parmi eux, deux ressortent principalement. Les projets accomplis durant l'année écoulée mais aussi appuyer sur les moments où l'on a fait mieux que ce qui était attendu. L'autre argument est l'ancienneté. Même si ce dernier n'est pas forcément l'argument à utiliser, c'est en fait l'expertise qui suit avec les années dans l'entreprise qui est intéressante et qui représente une vraie plus value pour la société.

"L'employé peut par exemple regarder quel projet il ou elle doit réaliser. Souvent, un argument est l'ancienneté. Mais là, il est surtout important de regarder l'expertise qui augmente. Cette expertise, c'est vraiment une plus-value pour la société", explique Céline Zandecki, consultante en matière de rémunération chez Attentia.

Il y a également des arguments à éviter. Il faut absolument rester dans le domaine professionnel et éviter les arguments émotionnels comme "nous avons une bonne relation" ou "j'ai un loyer à payer".

Enfin, il est intéressant de noter que l'augmentation peut viser d'autres domaines que le salaire comme les avantages extra-légaux, c'est-à-dire des éco-chèques, une assurance, des défraiements...