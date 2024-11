"Le salaire est multiplié par deux, facilement": voici la commune la plus riche de Belgique

Des chiffres publiés par StatBel, l'office belge des statistiques viennent d'établir quelle commune était la plus riche du pays. Comment expliquer que c'est dans cette petite commune que le revenu médian net par habitant est le plus élevé du pays?

Attert, ses villages fleuris et ses plaques jaunies... Pour ses habitants, une chose est sûre le salaire est plus attrayant chez nos voisins luxembourgeois. "C'est fois deux, facilement", commente un local. "Le minimum, c'est 4000, 4500, quelque chose comme ça...", ajoute une autre automobiliste interrogée.

Avec un revenu médian net de plus de 42 000 euros par an, soit 3.510 euros net par mois, Attert est bel et bien la commune la plus riche de Belgique. Devant Messancy, Etalle, Saint-Léger, Arlon et Haay, six entités, toutes situées en province de Luxembourg. "Tout le monde fait sa carrière au Luxembourg" affirme une résidente.