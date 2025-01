Comment parler de son désir sans blesser l’autre? "Je vois beaucoup d'hommes qui disent ça à leur partenaire"

Selon Catherine Solano, les consultations chez un sexologue sont souvent perçues comme un dernier recours. "Les gens viennent en grande souffrance, personnelle ou de couple. Pourtant, on pourrait consulter simplement pour s’informer", explique-t-elle.

Les tabous autour de la sexualité tendent à se lever, et de plus en plus de couples échangent librement sur leurs difficultés. Mais, comme elle le rappelle, "ce n’est pas parce qu’on en parle qu’on résout les problèmes". Quand la communication seule ne suffit pas, il est temps d’explorer d’autres pistes.