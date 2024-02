De plus en plus de garagistes indépendants en faillite, surtout à Bruxelles: comment l'explique-t-on?

En 2023, il y a eu 385 faillites de garagistes, soit une augmentation de 8,15% par rapport à l'année dernière. À Bruxelles, ces chiffres sont encore plus inquiétants : +44% par rapport à 2022.

On peut avancer plusieurs explications : selon les professionnels, les nouveaux modèles de voitures avec équipements électroniques et les véhicules électriques demandent de nouveaux outillages et donc des investissements très importants. Tous ne peuvent pas tenir le coup, surtout vu le contexte économique et le contre-coup du covid qui se fait toujours ressentir.