De très longues files sur l'E42: voici l'état des routes ce mardi matin

09h07 De très longues files sur l'E42 Toujours de très longues files sur l'E42 Namur-Liège avec cet accident entre un camion et 2 voitures à hauteur de Grâce-Hollogne : 1h15 à ajouter entre l'Aire de Verlaine et l'Aéroport de Liège. La chaussée a été libérée dans l'autre sens à hauteur de Saint-Georges vers Namur. En direction de Bruxelles, toujours 20 minutes sur l'E40 entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne et sur l'E411 avant les travaux de Wavre. Sur cette E411 mais dans le sud du pays, de longues files aussi pour les frontaliers suite à ces travaux après la frontière : +30 minutes entre Hondelange et Bridel au Luxembourg. On vous rappelle aussi cette modification sur le petit ring de Charleroi en vigueur jusqu'à cette après-midi 13h. La circulation ne se fait que sur une seule bande, la voie de gauche, au niveau du Palais des Expositions.

08h39 Double incident sur l'E42 On vous rappelle ce double incident sur l'E42 : Un accident entre 1 poids lourd et 2 voitures à hauteur de Grâce-Hollogne. Les bandes de gauche et du milieu sont bloquées vers Liège avec des files qui augmentent et 1 heure à ajouter sur 9 km entre l'aire de Verlaine et l'Aéroport de Liège. Dans l'autre sens, un véhicule était en feu à hauteur de la sortie N°5 "Saint-Georges" qui est d'ailleurs toujours fermée en direction de Namur. La bande de droite est également fermée à hauteur de l'incident. 15 minutes à ajouter entre Flémalle et Saint-Georges. Autour de Bruxelles, 25 minutes à ajouter sur le ring extérieur entre Jette et Anderlecht-Nord vers Halle et dans l'autre sens entre Expo et Machelen vers Zaventem. En venant de Waterloo, vous ajoutez toujours 25 minutes entre Mont-Saint-Jean et Tervuren vers Zaventem. Enfin toujours 20 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Corroy-le-Grand et Wavre (suite aux travaux à Wavre vers Bruxelles) et pas loin de là, 20 minutes sur la Nationale 4 entre Walhain et Mont-Saint-Guibert.



08h17 Accident entre un camion et 2 voitures à hauteur de Grâce-Hollogne sur l'E42 Focus sur l'E42 Mons-Namur Liège avec un accident est signalé entre 1 poids lourd et 2 voitures à hauteur de Grâce-Hollogne. Les bandes de gauche et du milieu sont bloquées vers Liège avec comme conséquence +/- 7 km de ralentissements et 30 minutes à ajouter entre l'Aire de Horion-Hozémont et Liège Dans l'autre sens, un véhicule était en feu à hauteur de la sortie N°5 "Saint-Georges" qui est d'ailleurs fermée en direction de Namur. La bande de droite est aussi fermée à hauteur de l'incident. 15 minutes à ajouter entre Flémalle et Saint-Georges. Des files qui se sont intensifiées vers et autour de la Capitale : +30 min sur l'E19 Anvers-Bruxelles depuis Malines-Sud +25 min sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Evere +25 min sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard vers Zaventem tout comme sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem. +25 minutes sur l'E411 Namur Bruxelles avec des files entre Corroy-le-Grand et l'Aire de Bièrges puis entre Hoeilaart et Léonard. On vous rappelle ce changement de condition de circulation sur le petit ring de Charleroi en vigueur jusqu'à 13h : La circulation ne se fait que sur une seule bande, la voie de gauche, au niveau du Palais des Expositions afin de réparer le tablier du R9 2 bonnes nouvelles pour terminer : Accident dégagé sur la Nationale 636 à hauteur de Tinlot et sur l'E42 à hauteur de Onoz (Oneau).

07h40 Un accident à hauteur de Zellik Les files habituelles apparaissent en direction de la Capitale sur l'E40 entre Haasrode et Heverlee (+10 min), sur la E411 Namurt-Bruxelles entre Louvranges et le Parking de Bièrges (+10 min) puis entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard (+10 min) Sur le ring extérieur, vous ralentissez entre Mont-Saint-Jean et Argenteuil (+10 min). Sur le ring intérieur, un accident obstruant 2 bandes de circulation vient d'être signalé à hauteur de Zellik en direction de Zaventem. Plus loin, évidemment des files entre Expo et Machelen (+15 min) et entre Wezembeek-Oppem et Tervruen vers Waterloo (+15 min)

07h13 Deux accident pour l'instant sur nos routes On rappelle ces deux accident pour l'instant sur nos routes : le premier s'est produit entre une voiture et un camion sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Onoz en direction de Liège. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont soustraites au trafic. Le second sur la Nationale 636 Neupré-Emptinne à hauteur de Tinlot en direction de Huy. La circulation se fait en alternance sur une une bande de circulation avec des files dans les deux sens. On signale déjà 20 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-sud et Machelen et 15 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize. 20 minutes dans le sud du Pays entre l'Aire de Hondelange et Bridel au Luxembourg suite à ces travau après la frontière sur la A6

06h32 Un accident s'est produit sur la E42 à hauteur de Onoz Un accident s'est produit entre une voiture et un camion sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Onoz en direction de Liège. La bande de droite est soustraite au trafic avec une éventuelle perte d'hydrocarbure. Prudence donc. On rappelle cet accident sur le réseau secondaire, sur la Nationale 636 Neupré-Emptinne à hauteur de Tinlot en direction de Huy. La chaussée est partiellement obstruée et la circulation se fait en alternance sur une une bande de circulation avec des files dans les deux sens. Sur le ring de Bruxelles, un trafic qui se densifie aux abords des zones de chantier comme avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo et entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.