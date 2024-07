"Demain, ça sera parfait": dernières répétitions pour les cavaliers de l'escorte royale avant le défié du 21 Juillet

C'est une répétition grandeur nature qui n' é carte aucun détail, comme la présence fictive du roi Philippe incarné par un officier de police, assis royalement à l'arrière de cette voiture sous escorte.

C'est à Rebecq qui les répétitions se déroulent, à une trentaine de kilomètres de la capitale, sur le nouveau site de la cavalerie de la police fédérale. À la veille de la fête nationale, les 72 policiers et leur monture chargés d'escorter le souverain règlent les derniers détails sur le parcours. "On fait petit briefing d'orientation avant", indique Benoît Van Houtte, commandat de l'escorte royale. "C'est la seule option raisonnable, on ne va pas bloquer toute la zone du Palais royal pour aller répéter là-bas."